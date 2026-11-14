به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شبنم شاهینی گفت: مسابقه استانی «گفتاورد» فرصتی برای دانشجویان، مهندسان و علاقه‌مندان به حوزه مهندسی است تا در فضایی علمی و رقابتی، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و با ارائه استدلال از ایده‌های خود دفاع کنند.

وی افزود: ترکیب نظر و عمل، ارتقای تعامل با موضوع مهندسی و ترویج گفتمان مهندسی از اهداف برگزاری این مسابقه است و علاقه‌مندان تا یکم آذرماه برای ثبت‌نام فرصت دارند.

شاهینی با اشاره به برگزاری این رقابت در مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی https://form.mjdkh.ac.ir/view.php?id=85482 مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق پیام‌رسان ایتا با شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ ارتباط بگیرند.

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خوزستان همچنین از آغاز ثبت‌نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در مرحله استانی خبر داد و گفت: دانشجویان دانشگاه‌های خوزستان می‌توانند در قالب تیم‌های چهار نفره در این رقابت شرکت کنند.

وی مهلت ثبت‌نام این مسابقات را ۲۵ آبان‌ماه اعلام کرد و افزود: ثبت‌نام از طریق سامانه شهر دانشجو به نشانی studentcity.ir انجام می‌شود و ارسال تصویر اعضای تیم به شناسه @daneshjoyankhozestan الزامی است.

وی افزود: برای تمامی تیم‌های شرکت‌کننده گواهی معتبر صادر خواهد شد و کارگاه‌های تفکر انتقادی، آشنایی با قوانین مسابقات و فن بیان و سخنوری نیز در حاشیه این رقابت‌ها برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ با دبیرخانه مسابقات تماس بگیرند.