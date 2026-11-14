رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآرده‌های کشاورزی از راه اندازی بزرگترین سکوی عرضه محصولات کشاورزی شهر یزد در محل ترمینال قدیم خبر داد و گفت: این سکو روز یکشنبه، بیست و چهارم آبان ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میثم طالبی عقدا از راه اندازی بزرگترین سکوی عرضه محصولات کشاورزی شهر یزد در محل ترمینال قدیم خبر داد و گفت: این سکو روز یکشنبه، بیست و چهارم آبان ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

طالبی عقدا با بیان این که این اقدام با هدف تنظیم بازار، تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات کشاورزی باکیفیت و با قیمت مناسب، همچنین حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت پذیرفته است، گفت: سکوی شماره ۳ عرضه محصولات کشاورزی شهرداری یزد به عنوان یکی از بزرگترین سکو‌های این شهرستان، توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی در محوطه ترمینال قدیم راه‌اندازی شده است و از روز یکشنبه آماده خدمت‌رسانی به عموم شهروندان خواهد بود.

طالبی با اعلام این که این طرح مهم شهری با دستور شهردار یزد انجام شده است، افزود: این سکوی عرضه محصولات کشاورزی در زمینی به مساحت تقریبی ۷۰۰۰ مترمربع احداث شده است که شامل ۱۲۰۰ مترمربع فضای مسقف استاندارد برای غرفه‌ها و عرضه محصولات،۵۰۰۰ مترمربع پارکینگ عمومی روباز و همچنین امکانات رفاهی کامل از جمله سرویس بهداشتی و سایر زیرساخت‌های خدماتی می‌باشد.

میثم طالبی نحوه دسترسی به این سکو را از طریق بلوار کوثر، خیابان شهید رفیعیان اعلام کرد و گفت: امیدوارم با این اقدام توانسته باشیم، گامی در راستای رضایت شهروندان یزدی برداشته باشیم.