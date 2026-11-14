عملیات پاک‌سازی، حفاظت و مرمت سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان در منطقه بان‌روشان صالح‌آباد، پس از گزارش آسیب به این اثر ثبت ملی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تعرض و آسیب به سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان، بررسی‌های کارشناسی و اقدامات تخصصی برای مرمت این اثر آغاز شده است.

وی افزود: تأمین اعتبار اضطراری برای مرمت این اثر تاریخی و شناسایی عوامل تعرض و تخریب نیز از طریق مراجع قانونی و شورای تأمین استان در حال پیگیری است.