مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از صدور ۲ هزار و ۸۰۰ سند مالکیت موقوفات از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: به‌طور میانگین ماهیانه ۴۰۰ سند مالکیت برای املاک موقوفه در استان یزد صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی اقبال از صدور ۲ هزار و ۸۰۰ سند مالکیت موقوفات از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: به‌طور میانگین ماهیانه ۴۰۰ سند مالکیت برای املاک موقوفه در استان یزد صادر می‌شود.

وی، با اشاره به همکاری اداره کل ثبت اسناد و سازمان اوقاف و امور خیریه استان یزد، اظهار کرد: این اقدامات با هدف تثبیت حقوق موقوفات، صیانت از اموال وقفی و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی صورت می‌گیرد.

وی افزود: بررسی اسناد قدیمی، تطبیق اطلاعات با نقشه‌ها و همکاری کارشناسان ثبت و اوقاف از مراحل مهم صدور این اسناد است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد تأکید کرد: هدف نهایی، صدور سند مالکیت معتبر برای تمامی موقوفات استان یزد و جلوگیری از اختلافات و ادعا‌های مالکیتی در آینده است.