محمدرضا محبی، تهیه‌کننده و مجری برنامه تلویزیونی «نسیم آوا»، از تولید سه قسمت ویژه این برنامه در استان خراسان شمالی، هم‌زمان با رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی ایران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه تولید برنامه «نسیم آوا» با سفر به استان خراسان شمالی، تولید سه قسمت ویژه را با محور معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و موسیقایی این استان آغاز کرده است.

محمدرضا محبی، تهیه‌کننده و مجری «نسیم آوا»، با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی خراسان شمالی گفت: هم‌زیستی اقوام مختلف در این استان، گنجینه‌ای ارزشمند از فرهنگ، آداب‌ورسوم و موسیقی‌های بومی را شکل داده است.

تعدد اقوام در خراسان شمالی موجب تنوع چشمگیر موسیقی‌های فاخر و اصیل اقوام شده و همین ویژگی، این استان را به یکی از جلوه‌های کم‌نظیر تنوع موسیقایی و فرهنگی ایران تبدیل کرده است.

وی افزود: در این سه ویژه‌برنامه تلاش کرده‌ایم با حضور هنرمندان موسیقی پاپ، سنتی و اقوام، بخشی از این گنجینه فرهنگی را به مخاطبان معرفی کنیم و در کنار اجرا‌های موسیقایی، با تولید گزارش‌های مردمی و بخش‌های متنوع، تصویری زنده و صمیمی از مردم، فرهنگ و هویت خراسان شمالی ارائه دهیم.

محبی با اشاره به محل ضبط این ویژه‌ برنامه‌ها افزود: ضبط برنامه در فضای یکی از ابنیه تاریخی استان انجام شده است تا علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و موسیقی اقوام، معماری و پیشینه تاریخی این خطه نیز در قاب تلویزیون به نمایش درآید.

تهیه‌کننده و مجری «نسیم آوا» ادامه داد: سیاست شبکه نسیم بر نشاط‌آفرینی، سرگرمی سالم و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران استوار است و حضور این برنامه در رویداد ملی «ایران جان» نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

تلاش ما این است که با زبان موسیقی و ارتباط مستقیم با مردم، سهمی در معرفی داشته‌های فرهنگی استان‌ها و تقویت همبستگی ملی داشته باشیم.

وی در پایان افزود: خراسان شمالی نمونه‌ای زیبا از هم‌نشینی اقوام و فرهنگ‌های ایرانی است و امیدواریم این سه قسمت ویژه بتواند بخشی از زیبایی‌ها، اصالت‌ها و ظرفیت‌های هنری این استان را به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.