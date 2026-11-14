به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فروزان گفت: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده در هفته جاری، وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی در مقایسه با هفته گذشته اندکی افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که ۲۴ درصد مراجعات سرپایی و ۲۰ درصد تخت‌های بستری بیمارستان‌های استان مربوط به بیماران دارای علائم تنفسی است.

وی با اشاره به نوع بیماری‌های شایع افزود: حدود ۳۸ درصد موارد بیماری‌های حاد تنفسی در استان مربوط به آنفلوانزای نوع B است که با وجود شدت علائم در برخی بیماران، میزان مرگ‌ومیر گزارش‌شده در این موج کمتر است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان با بیان اینکه کودکان زیر دو سال و گروه سنی دو تا ۱۵ سال بیشترین سهم را در میان مبتلایان دارند، گفت: تراکم جمعیت در مهدکودک‌ها و مدارس می‌تواند زمینه انتقال بیماری را افزایش دهد.

فروزان از خانواده‌ها خواست در صورت بروز علائم بیماری در کودکان، از فرستادن آنها به مدرسه خودداری کنند و افزود: در کلاس‌هایی که میزان ابتلا به بیش از ۱۰ درصد جمعیت کلاس برسد، امکان تعطیلی موقت کلاس و در صورت رسیدن این میزان به بیش از ۱۰ درصد جمعیت مدرسه، امکان تعطیلی موقت مدرسه برای چند روز وجود دارد.

وی همچنین بر ضرورت مراقبت بیشتر گروه‌های پرخطر از جمله بیماران سرطانی، زنان باردار، مبتلایان به بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های تنفسی و آسم تأکید کرد و گفت: این افراد هنگام حضور در مراکز پرتردد و پرخطر حتماً از ماسک استفاده کنند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان با اشاره به جایگاه استان در شیوع آنفلوانزا در کشور بیان کرد: هم‌اکنون کهگیلویه و بویراحمد از نظر میزان ابتلا به آنفلوانزا در رتبه چهارم کشور قرار دارد و معمولاً سه تا چهار هفته زودتر از بسیاری از استان‌ها وارد موج بیماری‌های تنفسی می‌شود.

فروزان شرایط آب‌وهوایی، تراکم جمعیت در مراکز آموزشی و حضور افراد دارای علائم بیماری در اماکن عمومی پیش از بهبودی کامل را از عوامل مؤثر در افزایش انتقال بیماری عنوان کرد.

وی درباره وضعیت واکسن آنفلوانزا نیز گفت: واکسن این بیماری همچنان برای گروه‌های خاص از جمله سالمندان، مادران باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، تنفسی و آسم در مراکز بهداشتی شهرستان‌ها توزیع می‌شود و این افراد می‌توانند برای دریافت واکسن به مراکز بهداشت مراجعه کنند.

فروزان در پایان از مردم خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرهیز از حضور افراد دارای علائم بیماری در دورهمی‌ها، مراسم و تجمعات، در کاهش زنجیره انتقال بیماری مشارکت کنند.