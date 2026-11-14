همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) پیکر مطهر یک شهید دوران دفاع مقدس در روستای باغات حاجی آباد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ سجاد دهقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: این شهید گمنام جوانی ۲۱ ساله است که در سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی شرهانی بر اثر تک دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پس از سال‌ها دوری، پیکر مطهرش در میان حماسه و شور مردم، در روستای باغات آرام گرفت.

امام جمعه حاجی‌آباد نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: شهدا با نثار جان خود عزت، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زدند و وظیفه همه ما است که با ادامه دادن راه شهیدان، از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های نظام پاسداری کنیم.

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حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری افزود: حضور مردم در آیین تشییع و تدفین شهید گمنام، نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.