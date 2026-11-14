در اقدامی خداپسندانه و با هدف کمک به بیماران، اهالی روستای گردکوه مهریز استان یزد، ۵۸ واحد خون خود را اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اقدامی خداپسندانه و با هدف کمک به بیماران، اهالی روستای گردکوه مهریز استان یزد، ۵۸ واحد خون خود را اهدا کردند. در این برنامه، اهداکنندگان با حضور در محل استقرار تیم خون‌گیری، در اقدامی انسان‌دوستانه و با مشارکت در امر اهدای خون، زمینه تأمین بخشی از نیاز بیماران را فراهم کردند.

در پایان این برنامه، ۵۸ واحد خون از اهداکنندگان جمع‌آوری شد.

اهدای خون اقدامی ارزشمند در راستای نجات جان بیماران و ترویج فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه است.