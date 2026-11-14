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از پارسال تاکنون در شهرستان کبودراهنگ ۱۷ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با شروع فصل سرما استفاده از وسایل گرمایشی گاز سوز در منازل و محل کار افزایش مییابد که برای کاهش خطرات باید نکات ایمنی شامل چک کردن دودکش، استفاده از شلنگ گاز مخصوص، استفاده از بست برای اتصالات و استفاده از بخاریهای استاندارد با ترموکوبل رعایت شود.
فردی که دچار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن میشود علائمی مثل سر گیجه، حالت تهوع، اختلال هوشیاری و عدم تمرکز داردکه باعث میشود اکسیژن بدن کم شود.
در این مکان باید ابتدا برق اصلی را قطع و امنیت برقرار شود، پنجرهها باز و گاز مونواکسید کربن را به بیرون هدایت کنیم و بلافاصله با اورژانس تماس حاصل شود.
سال گذشته در کبودراهنگ ۲۴مورد و ۸ ماه نخست امسال ۳ مورد دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که خوشبختانه فوتی نداشته است.