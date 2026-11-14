به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با شروع فصل سرما استفاده از وسایل گرمایشی گاز سوز در منازل و محل کار افزایش می‌یابد که برای کاهش خطرات باید نکات ایمنی شامل چک کردن دودکش، استفاده از شلنگ گاز مخصوص، استفاده از بست برای اتصالات و استفاده از بخاری‌های استاندارد با ترموکوبل رعایت شود.

فردی که دچار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن می‌شود علائمی مثل سر گیجه، حالت تهوع، اختلال هوشیاری و عدم تمرکز داردکه باعث می‌شود اکسیژن بدن کم شود.

در این مکان باید ابتدا برق اصلی را قطع و امنیت برقرار شود، پنجره‌ها باز و گاز مونواکسید کربن را به بیرون هدایت کنیم و بلافاصله با اورژانس تماس حاصل شود.

سال گذشته در کبودراهنگ ۲۴مورد و ۸ ماه نخست امسال ۳ مورد دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که خوشبختانه فوتی نداشته است.