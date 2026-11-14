وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۴۸ ساعت گذشته، ۱۶ نفر شهید و ۶۸ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش آماری وزارت بهداشت غزه شمار شهدای فلسطینی از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ به یک‌هزار و ۶۴۳ نفر و شمار زخمی ها به ۵ هزار و ۹۶۴ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۸۵۰ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

طبق این گزارش، شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز تاکنون به ۷۴ هزار و ۶۹۵ نفر و شمار زخمی ها به ۱۷۶ هزار و ۹۳ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت غزه همچنین از جان‌باختن یک نوزاد ۹ ماهه بر اثر سرمای شدید خبر داد که با احتساب این مورد، شمار قربانیان سرما به ۱۱ نفر رسیده است.