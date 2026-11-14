به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پلیس فارس با اجرای طرح‌های عملیاتی و انتظامی در نقاط مختلف استان فارس، ضربات سنگینی را به شبکه‌های قاچاق کالا وارد شده و با برهم‌زنندگان نظم عمومی و سارقان برخورد قاطع صورت گرفت که منجر به کشف محموله‌های میلیاردی و دستگیری متهمان شد.

دستگیری سارق درون خودرو در کازرون

ماموران انتظامی کازرون یک نفر را که به سرقت لوازم و محتویات درون خودرو‌ها می‌پرداخت، دستگیر کردند.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی، فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اجرای طرح مبارزه با سارقان در نقاط مختلف شهرستان، اعلام کرد که مأموران کلانتری ۱۱ محمدیه پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی و بازداشت یک سارق شدند. وی تأکید کرد که متهم با ارائه مستندات، به ۵ فقره سرقت درون خودرو اعتراف کرده و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است. همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، سریعاً با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.

دستگیری مخل نظم عمومی در مرودشت

یک نفر که در یکی از روستا‌های مرودشت اقدام به نزاع و درگیری مسلحانه کرده بود، توسط نیرو‌های پلیس دستگیر شد.

سرهنگ فریبرز مردانی، فرمانده انتظامی مرودشت، در تشریح این خبر اظهار داشت که پس از دریافت گزارش درگیری و تیراندازی به سمت مالک یک مغازه در حوزه پاسگاه تخت جمشید، مأموران بلافاصله به محل اعزام شدند. طی یک عملیات ضربتی، فرد مسلح شناسایی و بازداشت شد و یک قبضه کلت کمری نیز از مخفیگاه وی کشف شد.

وی تأکید کرد که پلیس با قاطعیت با برهم‌زنندگان آرامش مردم برخورد خواهد کرد.

دستگیری مخلان نظم و امنیت اجتماعی در زرین‌دشت

دو نفر از اراذل و اوباش سابق‌دار که با استفاده از سلاح سرد در شهر دبیران اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت می‌کردند، دستگیر شدند.

سرهنگ حسین محمدی، فرمانده انتظامی زرین‌دشت، اعلام کرد که مأموران پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از قمه و ایجاد نزاع در شهر دبیران، تحقیقات گسترده‌ای انجام دادند. در نهایت دو متهم که عامل ایجاد مزاحمت برای شهروندان بودند، شناسایی و بازداشت شدند. وی تأکید کرد که پلیس اجازه نخواهد داد مجرمان با اقدامات غیرقانونی نظم عمومی را مختل کنند.

توقف وانت حامل چوب جنگلی فاقد مجوز در بیضا

در جریان گشت‌زنی‌های پلیس در شهرستان بیضا، یک محموله سنگین چوب جنگلی بدون مجوز حمل، توقیف شد.

سرهنگ رحمت‌الله ارجمندی، فرمانده انتظامی بیضا، از توقف یک دستگاه وانت نیسان حامل ۲ هزار و ۴۷۰ کیلوگرم چوب جنگلی فاقد هرگونه مجوز خبر داد. وی با اشاره به ارزش ۵۰۰ میلیون ریالی این محموله، تأکید کرد که پلیس با متجاوزان به حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها به صورت قانونی برخورد خواهد کرد.

توقیف خودرو‌های حامل سوخت خارج از شبکه توزیع در خرامه

مامور انتظامی خرامه ۳ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت غیرقانونی را کشف کردند.

سرهنگ داریوش انصاری، فرمانده انتظامی خرامه، اعلام کرد که در جریان گشت‌زنی‌های حیطه‌ی استحفاظی، دو دستگاه خودرو (وانت نیسان و پژو ۴۰۵) حامل مقدار زیادی گازوئیل خارج از شبکه توزیع شناسایی و متوقف شدند. رانندگان این خودرو‌ها به دلیل حمل سوخت غیرقانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.