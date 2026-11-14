استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه‌ای استان گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های کشاورزی، معدن، گردشگری و تجارت مرزی باید با تکمیل زیرساخت‌ها و زنجیره‌های ارزش، آذربایجان‌غربی را به استانی صنعتی و پذیرای نیروی کار و اشتغال آفرین تبدیل کنیم تا زمینه اشتغال جوانان و جلوگیری از مهاجرت آنان فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی روز شنبه در جمع دانش‌آموزان هنرستان شهید عسگری ارومیه افزود: آذربایجان‌غربی از نظر برخورداری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در شمار پنج استان برتر کشور قرار دارد و در حوزه‌های کشاورزی و تولید محصولات متنوع، گردشگری، آثار تاریخی و طبیعی، ذخایر معدنی، موقعیت مرزی، لجستیک و گردشگری سلامت از توانمندی‌های فراوانی برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مسائل و آینده استان افزود: با وجود این حجم از منابع و امکانات، شایسته نیست آذربایجان‌غربی در شمار استان‌های دارای بیشترین مددجوی کمیته امداد قرار داشته باشد و دانش‌آموزان و دانشجویان آن همچنان دغدغه اشتغال و آینده شغلی داشته باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که استان به یک منطقه صنعتی و پذیرای نیروی کار تبدیل شود، نه اینکه جوانان آن به دلیل محدودیت فرصت‌های شغلی و اقتصادی ناچار به مهاجرت شوند.

تکمیل زنجیره ارزش؛ ضرورت توسعه متوازن استان

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی، صنعت و معدن استان گفت: باید زنجیره ارزش این بخش‌ها تکمیل شود و امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز به صورت یکپارچه و متوازن در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

وی افزود: توسعه جاده‌های دسترسی مناسب، راه‌آهن، صنایع مولد و واحدهای فرآوری از الزامات تحقق این هدف است و نمی‌توان بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم انتظار تحول در بخش تولید و اقتصاد استان را داشت.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی در منطقه قره‌تپه سلماس اظهار کرد: در تلاش هستیم این زیرساخت‌ها را برای صادرات انواع محصولات به‌ویژه محصولات کشاورزی، در حد یک بندر خشک ایجاد و تکمیل کنیم.

رحمانی، نبود آزادراه، پایانه‌های مناسب صادراتی و راه‌های دسترسی مطلوب به مرزها را از چالش‌های مهم زیرساختی استان برشمرد و گفت: ایجاد این امکانات و رفع کمبودهای موجود با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های استان در دستور کار قرار دارد.