مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: در بارندگی‌های اخیر، در ۷ شهرستان استان سازه‌های آبخیزداری به صورت ۱۰۰ درصد و در ۳ شهرستان دیگر نیز در سطحی بسیار مطلوب و قابل قبول آبگیری شدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به وسعت عرصه‌های ملی در استان، گفت: از مجموع مساحت استان بوشهر، یک میلیون و ۷۳۹ هزار هکتار معادل ۷۵ درصد، جزو اراضی ملی و مراتع تحت مدیریت منابع طبیعی است که با تلاش شبانه‌روزی یگان حفاظت و نیرو‌های منابع طبیعی صیانت و هدایت می‌شود.

علیرضا منصوری وظایف این مجموعه را شامل بخش‌های مختلفی، چون حفاظت از اراضی ملی، جنگل‌ها، مراتع، اجرای «طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت» و به‌ویژه اجرای طرح‌های زیربنایی آبخیزداری دانست و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی، بروز مخاطراتی مانند پدیده «ال‌نینو» و ضرورت مدیریت بارش‌ها و نزولات آسمانی به عنوان موهبت الهی، اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح استان با جدیت دنبال شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازه‌ای انجام‌شده در پهنه استان اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰۹ سازه آبخیزداری در سطح استان ساخته شده که ظرفیت مخازن آنها در یک نوبت آبگیری، ۳۶ میلیون مترمکعب روان‌آب است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با تشریح وضعیت آبگیری این سازه‌ها در بارندگی‌های اخیر، گفت: خوشبختانه با بارش‌های اخیر، در ۷ شهرستان استان سازه‌های آبخیزداری به صورت ۱۰۰ درصد و در ۳ شهرستان دیگر نیز در سطحی بسیار مطلوب و قابل قبول آبگیری شدند.

وی ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد با میانگین ۴ نوبت آبگیری در طول سال، حجم استحصال سالانه این سازه‌ها به حدود ۱۴۴ میلیون مترمکعب روان‌آب خواهد رسید.

منصوری همچنین از پیش‌بینی و مطالعه حوزه‌های جدید آبخیزداری در استان خبر داد و گفت: ۲۵۰ سازه آبخیزداری در استان داریم که حدود ۴۵ درصد از حوزه‌های آبخیز استان به طور کامل مطالعه شده و برای اجرای عملیات جدید آبخیزداری در این مناطق آمادگی کامل وجود دارد.

وی با اشاره به رویکرد ترکیبی در طرح‌ها یادآور شد: در کنار اجرای کار‌های سازه‌ای از قبیل سد‌های سنگی‌ملاتی و خاکی، اقدامات غیرسازه‌ای، «بیولوژیک» و «بیومکانیک» نیز در دستور کار است که شامل نهال‌کاری، ساخت هلالی‌های آبگیر و چاله‌های فلسی می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر در پایان تأکید کرد: اجرای هم‌زمان این اقدام‌ها، اثرات بنیادین در سطح استان به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کنترل و مهار سیلاب‌های مخرب، جلوگیری از فرسایش و رسوب خاک و تقویت پوشش گیاهی منطقه اشاره کرد.