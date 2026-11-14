وزارت ورزش و جوانان در پی قهرمانی تیم ملی پدل پسران ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا و کسب مقام سوم تیم دختران، با صدور پیامی این موفقیت را تبریک گفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی پدل پسران ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا و کسب مدال برنز تیم دختران، دستاوردی ارزشمند برای ورزش کشور و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رشته در رقابت‌های آسیایی است.

قرار گرفتن پدل ایران در جایگاه نخست آسیا در بخش پسران، آن هم در رشته‌ای نوپا که طی سال‌های اخیر مسیر رشد و توسعه را با سرعت طی کرده، بیانگر شکل‌گیری یک ظرفیت رقابتی تازه برای ورزش ایران است.

عملکرد تیم‌های ملی پدل در بازی‌های آسیایی و کسب مدال برنز توسط تیم پسران نیز نشان داد که این رشته می‌تواند در آینده سهم مؤثری در موفقیت‌های بین‌المللی ورزش کشور داشته باشد.

این موفقیت را به ملی‌پوشان، کادر‌های فنی، مربیان، سرپرستان، همچنین مسئولان فدراسیون تنیس و خانواده بزرگ پدل ایران تبریک می‌گوییم و برای این رشته و قهرمانان جوان آن در ادامه مسیر آرزوی موفقیت داریم.