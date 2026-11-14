به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی (دبیر و عضو)، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدحسین ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهدی نوید ادهم دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، مجید شاه حسینی رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمدمهدی عسکرپور مدیرعامل خانه هنرمندان، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما ایران و رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

در متن حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنر این دانشگاه آمده است: هنر ایرانی-اسلامی به مثابه تجلی حکمت، معنویت و اصالت تمدنی ایران، بستری است برای پیوند خلاقیت معاصر با میراث کهن این سرزمین و تعمیق هویت فرهنگی جامعه.

بازتعریف هویت هنر ایرانی-اسلامی با رویکرد نوآورانه، ضرورتی راهبردی برای نظام آموزش عالی به شمار می‌رود. دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اجرایی سازی بسته‌های تحول در نظام آموزش و پژوهش و تحول نظام استادی و با عنایت به اهتمام به پیوند دانشگاه با جامعه هنری کشور، «نخستین جشنواره هنر ایرانی-اسلامی» را با هدف شناسایی و ارج نهادن به آثار فاخر هنرمندان، اساتید و دانشجویان برگزار می‌کند؛ لذا نظر به تجربیات ارزشمند، دقت نظر و جایگاه برجسته جناب‌عالی در عرصه هنر و فرهنگ و به منظور بهره مندی از دیدگاه‌ها و توانمندی‌های آن مقام محترم در سیاست گذاری، حفظ اصالت معنایی آثار و ارتقای اعتبار این رویداد علمی-هنری، بدین‌وسیله جناب‌عالی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره هنر ایرانی-اسلامی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود در تقویت اعتبار علمی جشنواره و پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های علمی هنر ایرانی اسلامی و مسائل و نیاز‌های واقعی کشور اهتمام ورزید. توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنر ایرانی_اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و آیین رونمایی از نشان و هویت بصری جشنواره چهارشنبه ۲۰ آبان برگزار شد.