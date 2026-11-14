به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید بورد، در نشست شورای معاونان این وزارتخانه با اشاره به حادثه آتش‌سوزی سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت و خسارت‌های واردشده نیز گسترده نبود.

وی افزود: نیرو‌های عملیاتی و تخصصی در محل مستقر شده‌اند و اقدامات لازم برای تعمیر و بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر سکو به چرخه تولید را انجام می‌دهند.

بازگشت تدریجی ظرفیت‌های ازدست‌رفته تولید گاز

سرپرست وزارت نفت با اشاره به بازدید میدانی از پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده پارس جنوبی گفت : روند بازسازی تأسیسات با تلاش شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران به‌خوبی در حال انجام است و ظرفیت‌های ازدست‌رفته به‌تدریج به چرخه تولید بازمی‌گردد.

بورد ابراز امیدواری کرد تا پایان آذر، ظرفیت تولید گاز افزایش یابد و تأکید کرد: برای جلوگیری از وقفه در اجرای برنامه‌ها، روند پیشرفت طرح‌های بازسازی باید در نشست‌های هفتگی به‌صورت مستمر پیگیری شود.

تأمین منابع مالی و اجرای عملیات سه‌شیفته

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی موردنیاز بازسازی‌ها گفت: مجوز‌هایی برای تأمین منابع مالی از بانک‌ها صادر شده است.

سرپرست وزارت نفت افزود: برای افزایش سرعت عملیات بازسازی، فعالیت‌های اجرایی در برخی فاز‌ها به‌صورت سه‌شیفته دنبال می‌شود تا تأسیسات آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.

بورد سرپرست وزارت نفت با اشاره به دشواری بازسازی پالایشگاه‌هایی که ساخت آنها حدود چهار سال زمان برده است، تلاش کارکنان صنعت نفت در این زمینه را ارزشمند دانست.

صرفه‌جویی روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در برنامه جدید

در بخش دیگری از سخنانش از تدوین برنامه‌ای برای مدیریت مصرف گازوئیل خبر داد و گفت: این طرح آماده ارائه به دولت برای بررسی و تصویب است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با اجرای این برنامه، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر، معادل ۲۰ درصد، در مصرف گازوئیل صرفه‌جویی شود و این میزان به ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی کشور افزوده شود.

سرپرست وزارت نفت همچنین بر ضرورت بازگشت درآمد‌های حاصل از اجرای طرح‌های مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل به صنعت نفت تأکید کرد و گفت: این منابع می‌تواند برای تأمین هزینه طرح‌های توسعه‌ای، انتقال فرآورده‌های نفتی و تکمیل زیرساخت‌های صنعت نفت استفاده شود.