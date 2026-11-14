نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی برای تقویت اقتصاد کشاورزان و افزایش ثروت استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس صوفی در شورای هماهنگی توزیع کود استان همدان با اشاره به نقش سازمان جهاد کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور گفت: باید تلاش کنیم غذای سالم در اختیار مردم قرار گیرد و تولید محصولات کشاورزی تقویت شود.

او با بیان اینکه همدان از مزیت‌های مهم کشاورزی برخوردار است افزود: محصولاتی همچون گشنیز، سیر، انگور و سیب‌زمینی از بهترین محصولات کشاورزی کشور در استان تولید می‌شود، اما صنایع تبدیلی متناسب با ظرفیت تولید این محصولات توسعه نیافته است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی تصریح کرد: صنایع تبدیلی زمینه ایجاد ثروت برای کشاورزان و استان را فراهم می‌کند و باید در این زمینه جایگاه نخست کشور را داشته باشیم.

صوفی همچنین احداث نیروگاه شهید مفتح در فامنین با مصرف بالای آب را اشتباه دانست و گفت: باید برج‌های خنک‌کننده نیروگاه به برج‌های خشک تبدیل می‌شدند که تاکنون یک برج تبدیل شده و برج دیگر نیز تا اردیبهشت ماه تبدیل خواهد شد.

او با اشاره به نیاز ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تبدیل دو برج نیروگاه به برج خشک د افزود: این نیروگاه اکنون از پساب استفاده می‌کند که ضروریست از ظرفیت پساب در بخش‌های دیگری همچون تولید گل و صادرات آن بهره گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این شورا از انجام بیش از ۹۰ درصد کشت پاییزه استان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۱ هزار تن کود اوره تحویل گرفته شده که ۶۰ درصد سهم کود استان را شامل می‌شود.

حمزه خانجانی افشار با اشاره به تولید بیش از چهار میلیون تن محصولات کشاورزی در استان، کشاورزان را از ارکان مهم تاب‌آوری کشور در برابر مشکلات و جنگ دانست و بر ضرورت بهره‌گیری مناسب از نهاده‌های تولید تأکید کرد.

مهدی رضایی مدیرکل هواشناسی استان همدان نیز با اشاره به وضعیت بارش‌ها گفت: تاکنون ۶۸ میلی‌متر بارش در سال آبی جاری ثبت شده که ۵۰ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت است و حدود ۲۰ درصد بارش سال زراعی استان تأمین شده است.