مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در ۸ ماهه امسال، ۵.۶ هکتار زمین برای طرح‌های کشاورزی و ۱۳.۴ هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی در استان واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،علیرضا خرسندی در حاشیه تور رسانه ای بازدید از پروژه‌های واگذاری زمین امور اراضی استان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، واگذاری ۴ هکتار زمین برای طرح‌های کشاورزی و ۱۰ هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی هدف‌گذاری شده بود که در ۸ ماهه امسال، امسال حدود ۱۹ هکتار واگذار شده است.

وی با اشاره به اولویت واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: اولویت این مدیریت، واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی با هدف حمایت از تولید و توسعه سرمایه‌گذاری است.

خرسندی با بیان اینکه در مجموع ۳۴۵۰ پرونده واگذاری اراضی در این مجموعه وجود دارد، گفت: بخشی از این پرونده‌ها به مرحله واگذاری قطعی رسیده‌اند.

وی به واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی اشاره کرد و افزود: یکی از این طرح‌ها در حوزه ترانزیت کالا و حمل‌ونقل با هدف فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی اجرا می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری هدفمند از اراضی ملی و دولتی اظهار کرد: واگذاری زمین به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و فنی، علاوه بر فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی، می‌تواند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی استان داشته باشد لذا تلاش می‌شود اراضی در اختیار متقاضیان واجد شرایط و برای اجرای طرح‌های مؤثر در توسعه استان قرار گیرد.

خرسندی با اشاره به اهمیت نظارت بر روند اجرای طرح‌های واگذارشده تصریح کرد: هدف از واگذاری زمین، صرفاً تخصیص اراضی نیست، بلکه اجرای کامل طرح‌ها و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا از اهمیت بالایی برخوردار است بر همین اساس، روند اجرای طرح‌ها و میزان پیشرفت آن‌ها مورد توجه قرار دارد تا زمین‌های واگذارشده در مسیر اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرند.