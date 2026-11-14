به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از برگزاری اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران با حضور ورزشکاران فارسی تا نشان آوری تکواندوکار استان فارس در رقابت‌های قهرمان قهرمانان را در بسته خبر‌های ورزشی فارس، امروز ۲۳ آبان بخوانید.

اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران از ۲۶ آبان به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

ابوالفضل قاسمی، پرهام محصلی، ابوالفضل منصوری و امیرمحمد زارعی، ۴ هندبالیست استان فارس به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران دعوت شدند.

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سالار نبی‌نژاد، رکسانا رخ و ثنا پوراکبر نونهالان تکواندوکار استان فارس در رقابت‌های قهرمان قهرمانان سه نشان برنز را به دست آرودند.

مسابقات قهرمان قهرمانان در دو بخش پسران و دختران و با حضور بیش از ۳۶۰ تکواندوکار در یزد برگزار شد.

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مرحله نخست مسابقات لیگ هندبال آیندگان در بخش پسران در سه گروه به میزبانی شهر‌های مختلف پیگیری شد و در گروه B تیم استقلال کازرون ۳۱ بر ۲۰ برابر میهمان خود تیم بوشهر پارس به برتری رسید.

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تیم نام‌آوران شیراز در مسابقات والیبال زیر ۱۷ سال پسران استان فارس عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در مسابقات والیبال زیر ۱۷ سال پسران استان فارس آریاراد شیراز به مقام نایب‌قهرمانی رسید و تیم‌های آراد ممسنی و پویای جهرم به ترتیب در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

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با هدف شناسایی استعداد‌ها و انتخاب نفرات برتر رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی گرامیداشت شهدای جنگ رمضان در جهرم برگزار و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.