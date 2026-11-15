به گزارش خبرگزاري صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ اميرحسين نقي‌مهر گفت: مجرمان فضای مجازی با جعل عنوان مديران مدارس، فايل‌هايي با عنوان «تکاليف رياضي پايه يازدهم» ارسال مي‌کنند که حاوي بدافزار بوده و با هدف دسترسي غيرمجاز به اطلاعات شخصي و بانکي کاربران طراحي شده‌ است.

وي افزود: دانش‌آموزان و والدين بايد از باز کردن فايل‌هاي ناشناس و مشکوک، حتي در صورت ارسال به نام مدير يا معلم، خودداري کرده و پيش از دريافت و اجراي فايل‌ها از صحت آن‌ها اطمينان حاصل کنند.

رئيس پليس فتا گيلان گفت: احراز هويت فرستنده پيام و خودداري از نصب برنامه‌هاي دريافتي از منابع نامعتبر، از مهم‌ترين راهکارهاي پيشگيري از اين نوع کلاهبرداري‌ها است.