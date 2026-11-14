رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه با اشاره به عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه شهرچای گفت: عملیات لایروبی در محدوده پل میثم تا پل شهرچای، به طول تقریبی یک‌هزار و ۶۰۰ متر، با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امیر صدقی با اشاره به جزئیات اجرای این پروژه افزود: لایروبی محدوده پل شهرچای تا پل مولوی نیز به طول تقریبی یک‌هزار و ۶۰۰ متر در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی این بخش با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰ درصد دنبال می‌شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه با بیان اینکه عملیات لایروبی پروژه توسعه و ساماندهی رودخانه شهرچای از چهارم مهرماه سال جاری آغاز شده است، تصریح کرد: این طرح با هدف ساماندهی بستر رودخانه و بهبود وضعیت زیرساختی آن اجرا می‌شود.

وی همچنین به اجرای عملیات مکمل در محدوده رودخانه اشاره کرد و گفت: لایروبی حدفاصل پل میثم تا آب‌بندی خیابان ساحلی به طول تقریبی ۷۵۰ متر نیز توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه و با همکاری دستگاه‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بنیاد مسکن و سایر مجموعه‌های مرتبط در حال انجام است که پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

صدقی خاطرنشان کرد: اقدامات اجرایی در مسیر توسعه و ساماندهی رودخانه شهرچای با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری میان دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.