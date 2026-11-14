تعمیرات اساسی نیروگاه حرارتی زرند با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان و با هدف افزایش راندمان و آمادگی برای تأمین برق در تابستان آینده آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، عبدالحسین همتی، نماینده مردم شهرستان‌های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نیروگاه حرارتی زرند، ظرفیت اسمی این نیروگاه را ۶۰ مگاوات اعلام کرد و گفت: تعمیرات دوره‌ای و اساسی برای حفظ آمادگی و پایداری تولید برق ضروری است و امسال ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیرات واحد‌های نیروگاه اختصاص یافته است.

وی افزایش راندمان و پایداری تولید برق را از اهداف این تعمیرات دانست و با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق و گاز در فصل سرما افزود: صرفه‌جویی ۲۰ درصدی مردم می‌تواند به عبور بدون مشکل از زمستان و تأمین بهتر انرژی در سال آینده کمک کند.

ایمان پشتوان، مدیرعامل شرکت تولید برق زرند نیز از اجرای برنامه تعمیرات اساسی دو واحد نیروگاهی در سال جاری خبر داد و گفت: این عملیات با تلاش کارکنان بخش تعمیرات و نگهداری، هماهنگی سایر واحد‌ها و با کارفرمایی شرکت تولید نیروی برق کرمان در حال انجام است.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این عملیات افزود: تعمیرات دو دستگاه توربین و ژنراتور، دودکش‌ها، تأسیسات عمومی و برج خنک‌کننده در دستور کار قرار دارد تا آمادگی واحد‌ها افزایش یابد، آلایندگی کاهش پیدا کند، راندمان ارتقا یابد و تولید برق با پایداری بیشتری ادامه پیدا کند.