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مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران از پیشرفت ۹۵ درصدی کتابخانه مرکزی ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران از پیشرفت ۹۵ درصدی کتابخانه مرکزی ساری خبر داد و گفت: این طرح ملی پس از تکمیل عملیات اجرایی و تحویل ساختمان، برای تجهیز و بهرهبرداری در اختیار مردم قرار میگیرد.
مرضیه فلاح کردآبادی در نشست خبری به مناسبت سیوچهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی با شعار با کتاب گفتوگو کنیم، افزود: عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی ساری از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و اکنون مراحل پایانی ساخت را پشت سر میگذارد.
وی با اشاره به برنامههای هفته کتاب امسال گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی در کتابخانههای عمومی شهری و روستایی استان پیشبینی شده است که بهصورت حضوری و مجازی برگزار میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران، نشستهای کتابخوان، مسابقات و پویشهای کتابخوانی، کارگاههای آموزشی، دورههای مشاوره، برنامههای ادبی و رونمایی و نقد و بررسی کتاب را از جمله این برنامهها برشمرد و افزود: معرفی آثار نویسندگان و ناشران بومی و ایجاد فرصت گفتوگو میان پدیدآورندگان آثار و مخاطبان از اهداف این برنامههاست.
فلاح کردآبادی با بیان اینکه مازندران از نظر تعداد اعضای کتابخانههای عمومی رتبه پنجم و از نظر میزان امانت کتاب رتبه هشتم کشور را دارد، گفت: ۱۴۲ نقطه خدمت کتابخانهای شامل کتابخانههای شهری، روستایی و مشارکتی در استان فعالیت میکنند.
وی درباره روند ساخت کتابخانه مرکزی ساری نیز توضیح داد: این طرح در سال ۱۳۸۶ کلنگزنی و از سال ۱۳۹۰ وارد مرحله اجرا شد و اکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران با اشاره به تفکیک مسئولیت دستگاههای اجرایی در این طرح افزود: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه مجری و کتابخانههای عمومی دستگاه بهرهبردار هستند و پس از تکمیل و تحویل ساختمان، اقدامات لازم برای تجهیز و ارائه خدمات به شهروندان انجام میشود.
فلاح کردآبادی در پایان با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای، نقش رسانهها را در معرفی خدمات کتابخانههای عمومی و ترغیب مردم به مشارکت در برنامههای کتابخوانی مهم دانست.