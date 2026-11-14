به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران از پیشرفت ۹۵ درصدی کتابخانه مرکزی ساری خبر داد و گفت: این طرح ملی پس از تکمیل عملیات اجرایی و تحویل ساختمان، برای تجهیز و بهره‌برداری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مرضیه فلاح کردآبادی در نشست خبری به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی با شعار با کتاب گفت‌و‌گو کنیم، افزود: عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی ساری از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و اکنون مراحل پایانی ساخت را پشت سر می‌گذارد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب امسال گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی استان پیش‌بینی شده است که به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران، نشست‌های کتاب‌خوان، مسابقات و پویش‌های کتابخوانی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های مشاوره، برنامه‌های ادبی و رونمایی و نقد و بررسی کتاب را از جمله این برنامه‌ها برشمرد و افزود: معرفی آثار نویسندگان و ناشران بومی و ایجاد فرصت گفت‌و‌گو میان پدیدآورندگان آثار و مخاطبان از اهداف این برنامه‌هاست.

فلاح کردآبادی با بیان اینکه مازندران از نظر تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی رتبه پنجم و از نظر میزان امانت کتاب رتبه هشتم کشور را دارد، گفت: ۱۴۲ نقطه خدمت کتابخانه‌ای شامل کتابخانه‌های شهری، روستایی و مشارکتی در استان فعالیت می‌کنند.

وی درباره روند ساخت کتابخانه مرکزی ساری نیز توضیح داد: این طرح در سال ۱۳۸۶ کلنگ‌زنی و از سال ۱۳۹۰ وارد مرحله اجرا شد و اکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به تفکیک مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در این طرح افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه مجری و کتابخانه‌های عمومی دستگاه بهره‌بردار هستند و پس از تکمیل و تحویل ساختمان، اقدامات لازم برای تجهیز و ارائه خدمات به شهروندان انجام می‌شود.

فلاح کردآبادی در پایان با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، نقش رسانه‌ها را در معرفی خدمات کتابخانه‌های عمومی و ترغیب مردم به مشارکت در برنامه‌های کتابخوانی مهم دانست.