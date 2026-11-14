به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فدراسیون هندبال اسامی بازیکنان حاضر در مرحله نخست اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال ساحلی رده سنی نوجوانان ایران را منتشر کرد.

براین اساس، محمد سارو و محمد مصعب فاتحی دو هندبالیست کردستانی به این مرحله از اردو که با حضور ۲۷ بازیکن منتخب به میزبانی شهرستان نوشهر استان مازندران برگزار می‌شود فراخوانده شده‌اند.

تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کند.