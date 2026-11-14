گشت‌های میدانی و شبانه محیط زیست در منطقه اکرم‌آباد یزد با هدف شناسایی کانون انتشار بوی نامطبوع و برخورد قانونی با عوامل احتمالی آلودگی، به‌صورت شبانه‌روزی و حتی در روز‌های تعطیل ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی گزارش‌های مردمی درباره انتشار بوی نامطبوع در منطقه اکرم‌آباد، گشت‌ها و پایش‌های مستمر محیط زیست در این منطقه و محدوده پیرامونی آن تشدید شده است.در همین راستا، تیم‌های گشت و پایش محیط زیست با همراهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد، به‌صورت میدانی از منطقه اکرم‌آباد و اطراف آن بازدید کردند و وضعیت زیست‌محیطی این محدوده را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، گشت‌های شبانه نیز از ساعت ۲۲ تا ۲ بامداد انجام می‌شود تا با بررسی میدانی و رصد تغییرات بوی نامطبوع در ساعات مختلف شب، کانون یا کانون‌های احتمالی انتشار بو شناسایی شود.

پایش‌های محیط زیست محدود به ساعات شبانه نیست و تیم‌های نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی و حتی در روز‌های تعطیل، وضعیت منطقه را رصد می‌کنند.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد همچنین از شهروندان منطقه اکرم‌آباد خواسته است در صورت استشمام بوی نامطبوع یا مشاهده هرگونه آلودگی زیست‌محیطی، گزارش‌های خود را در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ ثبت کنند.

گزارش‌های دریافتی پس از ثبت، بررسی و پیگیری خواهد شد و در صورت شناسایی عوامل آلاینده، اقدامات قانونی و لازم برای رفع آلودگی در دستور کار قرار می‌گیرد.

تداوم این پایش‌ها با هدف شناسایی و کنترل منشأ انتشار بو، صیانت از محیط زیست و حفاظت از سلامت شهروندان منطقه اکرم‌آباد انجام می‌شود.