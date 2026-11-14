به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در فرآیند تعیین سرپرست و انتخاب شهردار گفت: قانون برای تصدی مسئولیت سرپرستی شهرداری از یکی از معاونان شهرداری نام برده است، نه سرپرست معاونت؛ بنابراین شمول این حکم نسبت به افراد دارای عنوان سرپرست معاونت، نیازمند بررسی دقیق حقوقی است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی استان مرکزی و عضو هیئت نظارت بر عملکرد شورا‌های اسلامی شهر و روستا، افزود: انتخاب شهردار نیز باید بر اساس ضوابط قانونی و پس از طی مراحل لازم، از جمله استعلام‌ها و بررسی صلاحیت‌ها انجام شود و نمی‌توان خارج از چارچوب‌های قانونی در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.

بیاتی با اشاره به محدود بودن دوره مسئولیت سرپرست شهرداری تا تعیین تکلیف شهردار گفت: انتخاب فردی برای دوره‌ای سه تا چهارماهه ممکن است زمینه‌ساز تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی شهرداری شود؛ تغییراتی که می‌تواند انسجام و روند فعالیت مجموعه مدیریت شهری را با چالش مواجه کند.

او ادامه داد: هرگونه تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و خارج از روال قانونی می‌تواند به مدیریت شهری آسیب وارد کند و آثار و پیامد‌های آن در نهایت متوجه مردم خواهد شد؛ بنابراین ضروری است مسئولان با تدبیر و مدیریت صحیح شرایط، از بروز چنین آسیب‌هایی پیشگیری کنند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها خاطرنشان کرد: قانون جدید شورا‌ها دست ما را به عنوان ناظر عملکرد شورا‌ها باز گذاشته و ما تا سلب عضویت از اعضای شورا هم قدرت تصمیم‌گیری داریم بنابراین تأکید ما بر این است که همه تصمیم‌ها مبتنی بر قانون باشد و اگر فردی در چارچوب ضوابط قانونی برای مسئولیت انتخاب شود، مورد حمایت همه خواهد بود.