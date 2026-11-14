مدیر عامل انتقال خون همدان از اهداء بیش از ۲۸ هزار واحد خون از ابتدای امسال در استان خبر داد که از این میزان بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مازاد به استان‌های دیگر ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، افشین محمدی گفت: استان همدان با ارسال سالانه بین ۸ تا ۱۰ هزار واحد خون اهدایی به استان‌های دیگر، سومین استان تامین کننده خون مراکز درمانی کشور است.

او با اشاره به اینکه سالانه حدود ۴۵ هزار واحد خون در استان اهدا می‌شود افزود: سالانه حدود ۶ هزار لیتر پلاسما هم از خون اهدایی مردم تولید می‌شود که ۲۵ درصد آن در استان مصرف و مابقی برای تولید دارو‌های مشتق از پلاسما به پالایشگاه‌های داخلی و خارجی ارسال و از این طریق صرفه جویی ارزی می‌شود.

مدیر عامل انتقال خون استان همچنین از مشارکت بیش ار ۲ هزار نفر از مردم استان در طرح پذیره نویسی سلول‌های بنیادین به عنوان روشی جایگزین برای پیوند مغزاستخوان خبر داد و افزود: در این طرح از خون فرد سالم پس از تزریق ماده‌ای خاص برای تحریک مغز استخوان و تولید گلبول‌های سفید و قرمز، به فرد نیازمند پیوند مغز استخوان تزریق می‌شود و دیگر نیازی به پیوند مغز استخوان نیست.