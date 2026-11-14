به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کتابخانه‌های عمومی خرمشهر در حاشیه این مراسم از آمادگی کتابخانه‌های عمومی شهرستان برای ارائه خدمات به دانش‌آموزان و شهروندان خبر داد.

مرادی گفت: به مناسبت هفته کتاب، روز ۲۴ آبان عضویت در کتابخانه‌های عمومی رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند از خدمات و امکانات این مراکز فرهنگی استفاده کنند.

وی افزود: دهک‌های درآمدی اول تا سوم نیز می‌توانند به‌صورت رایگان در کتابخانه‌های عمومی شهرستان عضو شوند.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش آگاهی دانش‌آموزان و تشویق نسل نوجوان به انس بیشتر با کتاب برگزار شد.