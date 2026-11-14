بازرس کل استان ایلام در بازدید از انبار‌های اموال تملیکی و گمرک مهران، بر تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های توقیفی و رفع مشکلات فعالیت‌های تجاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مالک روشنی» بازرس کل استان ایلام گفت: تعیین تکلیف کالا‌های توقیفی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید با سرعت بیشتری انجام شود.

«نجم الدین موسی‌نژاد» نیز در این بازدید اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۹۴.۴ درصد کالا‌ها به صاحبانشان مسترد شده است.

روشنی در بازدید از پایانه و گمرک مهران نیز بر بررسی مشکلات و رفع موانع فعالیت‌های تجاری تأکید کرد.

«سهراب کمری» مدیرکل گمرکات استان ایلام، گفت: در هفت ماه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۳۲۳ هزار کالا به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار از مرز مهران صادر شده است.