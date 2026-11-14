امام جمعه رامسر با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در عملکرد اتاق اصناف گفت: این مجموعه باید اتاقی شیشه‌ای در برابر اعضا و مردم باشد و با تقویت اعتماد عمومی، زمینه همدلی بازاریان و شهروندان را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه رامسر با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در عملکرد اتاق اصناف گفت: این مجموعه باید اتاقی شیشه‌ای در برابر اعضا و مردم باشد و با صداقت، سلامت عملکرد و پاسخگویی، اعتماد عمومی را تقویت کند.

حجت‌الاسلام محمود علیخانی در نشست با رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان رامسر، با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی بازاریان در جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی افزود: بازاریان در مقاطع حساس تاریخی در کنار ولایت فقیه و آرمان‌های امامین شهید انقلاب حضور داشته‌اند و این هویت ارزشمند باید با مسئولیت‌پذیری، اخلاق حرفه‌ای و خدمت صادقانه به مردم تداوم یابد.

وی با تأکید بر سلامت در مدیریت و خدمت‌رسانی، به این تعبیر رهبر شهید انقلاب اشاره کرد که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد و گفت: اصلاح امور و جلب اعتماد مردم باید از سلامت، صداقت و پاکدستی در رفتار و عملکرد مدیران آغاز شود.

امام جمعه رامسر، بازار را نبض تپنده هر منطقه دانست و افزود: رونق و آرامش بازار با وضعیت معیشت مردم و حیات اقتصادی جامعه پیوند مستقیم دارد؛ بنابراین بازاریان باید با همدلی، تعامل و هم‌افزایی، از ظرفیت جمعی برای عبور از مشکلات اقتصادی استفاده کنند.

علیخانی همچنین بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی و اخلاق حرفه‌ای در جامعه صنفی تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی درباره فقه تجارت، احکام معاملات، حقوق متقابل فروشنده و خریدار و اصول کسب‌وکار حلال می‌تواند به تقویت اعتماد مردم و سلامت فضای اقتصادی بازار کمک کند.

وی با اشاره به جایگاه گردشگری رامسر افزود: بازار این شهرستان بخشی از هویت اجتماعی و اعتبار گردشگری آن است و نباید در تکریم شهروندان و گردشگران و رعایت حقوق آنان تفاوتی قائل شد.

امام جمعه رامسر، فعالیت جدید هیئت‌رئیسه اتاق اصناف را فرصتی برای تقویت وحدت و خدمت‌رسانی دانست و گفت: اصناف باید در کنار مردم و مردم نیز حامی اصناف باشند تا از ظرفیت بازار برای تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه شهرستان استفاده شود.

امین نیاستی، رئیس اتاق اصناف رامسر نیز با تأکید بر ضرورت همگرایی و عزم جمعی برای عبور از مشکلات گفت: جامعه صنفی شهرستان به انسجام، همدلی و مشارکت همه اتحادیه‌ها نیاز دارد و اتاق اصناف در دوره جدید، پیگیری مطالبات قانونی و حمایت از فعالان اقتصادی را دنبال می‌کند.

وی افزود: صیانت از اعتبار بازار رامسر، دفاع از حقوق صنوف قانون‌مدار، حمایت از کسبه و ایجاد فضای اعتماد میان مردم و بازاریان از اولویت‌های اتاق اصناف خواهد بود.

نیاستی، شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی به اتحادیه‌ها، ارتباط مستمر با مسئولان و بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان را از ضرورت‌های مدیریت کارآمد در مجموعه اصناف برشمرد.

در این نشست، اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره حمایت از بازار، تقویت همبستگی اتحادیه‌ها و رفع موانع کسب‌وکار مطرح کردند.

شهرستان رامسر دارای ۲۳ اتحادیه صنفی و حدود ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی است؛ ظرفیتی که ساماندهی و حمایت از آن می‌تواند در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان و گردشگران نقش‌آفرین باشد.