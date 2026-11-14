خیابان‌های مرکزی پایتخت انگلیس بار دیگر به صحنه اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های حکومت انگلیس در ادامه حمایت از رژیم اسرائیل و نقض تعهدات خود در قبال مردم فلسطین مبدل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ فریاد آزادی و حمایت از حقوق مردم فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیانش در خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری انگلیس، وزارت امور خارجه این کشور و وزارت دفاع انگلیس که با حضور قشر‌های مختلف مردم خشمگین برگزار شد.

یک فعال مدنی حاضر در این تظاهرات می‌گوید: ما می‌خواهیم نسل‌کشی علیه فلسطینیان متوقف شود، این وضعیت دیوانه کننده است و اخبار غزه نشان می‌دهد چادر‌های آوارگان و مختصر وسایلی هم که دارند زیر آب رفته و جایی برای اسکان ندارند.

او می‌افزاید: مردم غزه غذا ندارند، آب ندارند، لباس ندارند، دارو ندارند و ما نمی‌توانیم وقتی آنها در چنین وضعی به سر می‌برند ساکت بنشینیم، هر کس ذره‌ای وجدان و احساس انسانی دارد باید کاری انجام دهد.

اعتراض‌ها به چند قدمی محل صدور اعلامیه بالفور در لندن برای تأسیس رژیم صهیونیستی با پیامی نشأت گرفته از تاریخ ۱۰۹ ساله این فاجعه نیز کشیده شد.

یک شهروند انگلیسی حاضر در این تظاهرات می‌گوید: ما شاهد وحشتی هستیم که سالهاست مردم فلسطین را آزار می‌دهد، من آگاهی و شناخت کافی از شرایط فلسطین نداشتم، اما از سه سال پیش و نسل‌کشی در غزه به عمق فجایعی که علیه مردم فلسطین انجام می‌شود پی بردم و فهمیدم که حکومت ما نقش اساسی در تأسیس رژیم اسرائیل داشته است و از این بابت احساس شرمساری می‌کنم، این تظاهرات‌ها پیام هشدار به دولت است که به جای حمایت، تحریم‌های سنگین و جدی علیه اسرائیل اعمال کند.

یک فعال مدنی در انگلیس می‌گوید: تحریم رژیم صهیونیستی پایان اشغالگری، توقف ارسال جنگ‌افزار به اسرائیل، اینها خواسته‌های ماست که سه ساله داریم فریاد می‌زنیم و تا تحقق این خواسته‌ها از پای نخواهیم نشست.

او می‌گوید: پیام من به مردم ایران این است که ما به شما افتخار و از شما حمایت می‌کنیم، ما شما را دوست داریم چرا که طرف درست تاریخ ایستاده‌اید و همین‌طور قوی بمانید، شما به خاطر کار‌هایی که برای بشریت انجام داده‌اید قطعاً پاداش خواهید گرفت.

حاضران در این تظاهرات ادامه حمایت حکومت‌های غربی از رژیم اسرائیل را عامل تداوم نسل‌کشی در غزه با قحطی و گرسنگی دانستند و تحریم کامل و فوری رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.