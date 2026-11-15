۳۸۰ دانش آموز دختر شهرستان‌های ازنا و الیگودرزی در قالب کاروان راهیان نور راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور شدند.

اعزام ۳۸۰ دانش آموز دختر لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

اعزام ۳۸۰ دانش آموز دختر لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

فرمانده سپاه ازنا گفت:۱۶۰ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان ازنا در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان



سرهنگ نورالدین نیازی بیان کرد: دانش‌آموزان در این سفر معنوی به مدت سه روز از مناطق عملیاتی هویزه، شلمچه و فتح‌المبین بازدید خواهند کرد.