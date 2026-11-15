اعزام ۳۸۰ دانش آموز دختر لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور
۳۸۰ دانش آموز دختر شهرستانهای ازنا و الیگودرزی در قالب کاروان راهیان نور راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده سپاه ازنا گفت:۱۶۰ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان ازنا در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.
سرهنگ نورالدین نیازی بیان کرد:دانشآموزان در این سفر معنوی به مدت سه روز از مناطق عملیاتی هویزه، شلمچه و فتحالمبین بازدید خواهند کرد.
همچنین سرهنگ مرتضی شیخی فرمانده سپاه الیگودرز از اعزام ۲۲۰ نفر از دانشآموزان دختر این شهرستان به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت:در این اردو دانشآموزان از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور دیدن می کنند.