به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان از افزایش پنج درصدی جمعیت آهوان در مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه خبر داد و گفت: بر اساس نتایج سرشماری، هزار و ۲۶۷ رأس آهو در این مناطق ثبت شده است.

سیدرضا موسوی مشکینی اظهار کرد: در سرشماری سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۲۰۶ رأس آهو در مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه شمارش شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۵ به هزار و ۲۶۷ رأس رسیده است.

وی افزود: جمعیت آهوان این مناطق از ۸۴۶ رأس در سال ۱۴۰۰ به یک‌هزار و ۲۶۷ رأس در سال جاری افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه جمعیت این گونه حیات وحش در استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش خاطرنشان کرد: تغییرات اقلیمی، بحران آب، توسعه‌های صنعتی و کشاورزی کنترل‌نشده، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش فشار جمعیت، حضور دام‌های اهلی و شکار غیرمجاز از جمله تهدیدهای جدی برای پایداری زیستگاه‌های آهوان در این مناطق به شمار می‌روند.

موسوی مشکینی بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی و مدیریت زیستگاه‌ها برای حفظ جمعیت این گونه تأکید کرد.