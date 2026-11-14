معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از ارائه ۲۴ هزار و ۵۲۲ مورد خدمات مشاوره شیردهی به مادران دارای کودک زیر یک سال در شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهرداد شریفی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه برنامه سلامت کودکان و نوزادان گفت: در این مدت ۱۸ هزار و ۵۰۵ مادر و نوزاد نیز به مراکز مشاوره شیردهی ارجاع شدند.

وی با تأکید بر اهمیت تغذیه با شیر مادر در سلامت و رشد کودکان افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ۴۸ ساعته برای ارتقای دانش و مهارت کارکنان حوزه سلامت و پیگیری اجرای اقدامات ده‌گانه بیمارستان‌های دوستدار کودک از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

شریفی گفت: از مجموع ۳۲ بیمارستان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ۱۸ بیمارستان عنوان دوستدار کودک را دارند و در شش ماه نخست امسال پنج بیمارستان ارزیابی شده‌اند.

وی همچنین از اهدای ۳۵۰ لیتر شیر مادر به بانک شیر در این مدت خبر داد و افزود: ۱۳۰ مادر در این طرح مشارکت داشته‌اند تا شیر مورد نیاز نوزادان نیازمند، به‌ویژه نوزادان نارس و بستری، تأمین شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به افزایش شاخص مشاوره شیردهی بیان کرد: این شاخص از ۳۰.۶ درصد در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۶۵.۵ درصد در مدت مشابه امسال رسیده است.

شریفی تأکید کرد: مشاوره تخصصی و به‌موقع می‌تواند مشکلاتی مانند نگرانی از کمبود شیر، درد و زخم نوک پستان و مشکلات تغذیه نوزاد را برطرف کند و از قطع زودهنگام شیردهی جلوگیری کند.