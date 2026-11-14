استاد دانشگاه در یادواره شهدای لنگارود غربی عباس‌آباد، شهدا را الگوی ایمان، ایثار و خودباوری برای نسل جوان دانست و بر ضرورت انتقال فرهنگ مجاهدت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام اصغردوست در یادواره شهدای لنگارود غربی بخش مرکزی عباس‌آباد که همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) روستای پسنده علیا برگزار شد، گفت: شهدا تنها نام‌هایی در تاریخ نیستند، بلکه هر یک الگویی ارزشمند از ایمان، اخلاص، ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه هستند.

وی با اشاره به جایگاه شهدای هوافضای سپاه افزود: این شهدا با پیوند ایمان و تخصص، دانش و تعهد، در مسیر حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور گام برداشتند و نشان دادند مجاهدت در راه ارزش‌ها تنها به میدان نبرد محدود نیست و عرصه علم، فناوری و خدمت صادقانه نیز میدان جهاد است.

حجت‌الاسلام اصغردوست استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت واقعی شهدا به نسل جوان گفت: برای زنده نگه‌داشتن فرهنگ شهادت باید به زندگی فردی، اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی شهدا مراجعه کرد و از سیره هر شهید، درس و الگویی عملی برای زندگی امروز جامعه استخراج کرد.

وی افزود: تکریم شهدا زمانی اثرگذار و ماندگار است که رفتار، منش، اخلاص، شجاعت، تواضع و روحیه خدمتگزاری آنان در جامعه جاری شود و نسل جوان با شناخت این الگوها، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را دنبال کند.

این یادواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روستا‌های پرچور، هردوآبرود، سی‌بن، ولیکستان، سرتاکرات، پسنده علیا و امام‌دشت و همچنین شهدای دفاع مقدس و هوافضای سپاه برگزار شد.