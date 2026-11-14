رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به نرخ باروری ۱.۷ و رشد جمعیت ۰.۹ درصدی استان در سال ۱۴۰۴، بر ضرورت تقویت برنامه‌های جوانی جمعیت، پیگیری مصوبات قرارگاه و شناسایی زوج‌های نابارور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمود نوری‌شادکام در پنجمین نشست قرارگاه جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با بررسی مصوبات نشست‌های گذشته و عملکرد کمیته‌های تخصصی، بر ضرورت تعیین تکلیف و ساماندهی کمیته‌های ذیل قرارگاه تأکید کرد و گفت: احکام کمیته‌ها به‌زودی از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ می‌شود تا مسئولیت‌ها و مأموریت‌های هر کمیته به‌صورت مشخص دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات درمان ناباروری، خواستار شناسایی و اعلام چالش‌های موجود در این حوزه به دبیرخانه قرارگاه شد و بر ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده برای شناسایی زوج‌های نابارور در مجموعه بهداشت تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد همچنین پیگیری عملکرد کمیته پشتیبانی، تسریع در تدوین گزارش‌های تحلیلی درباره نوزادان نارس و مرگ‌ومیر نوزادان با همکاری کمیته‌های بهداشت و درمان و اعلام عناوین پژوهشی مرتبط با جوانی جمعیت به دبیرخانه قرارگاه را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد.

دکتر نوری‌شادکام با اشاره به شاخص‌های جمعیتی استان یزد اظهار داشت: نرخ باروری استان یزد در سال ۱۴۰۴، ۱.۷ و رشد جمعیت ۰.۹ درصد بوده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، تعداد موالید استان یزد در سال ۱۴۰۴ به ۱۵ هزار و ۷۶۰مورد است؛ در حالی که این آمار در سال ۱۴۰۳، ۱۶ هزار و ۹۳۳ مورد بوده که نشان‌دهنده کاهش یک‌هزار و ۱۷۳ موردی موالید در استان یزد است.

در این نشست بر لزوم پیگیری منسجم مصوبات و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف دانشگاه برای پیشبرد برنامه‌های جوانی جمعیت تأکید شد.