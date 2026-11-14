به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این در حالی است که توکیو رقم پیشنهادی خود را حدود یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد ین اعلام کرده است؛ یعنی نیمی از مبلغی که واشنگتن مطالبه می کند. ژاپن در حال حاضر میزبان بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا و مجموعه گسترده ای از پایگاه های این کشور است و برای استقرار این نیروها هزینه پرداخت می کند.

بر اساس توافق فعلی، توکیو طی پنج سال از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، حدود یک تریلیون و ۶۰ میلیارد ین برای میزبانی نیروهای آمریکایی اختصاص داده است. ماه گذشته میلادی در اوکیناوای ژاپن یک افسر نظامی آمریکا یک زن ژاپنی را به قتل رساند که در پی آن فرماندار این استان خواستار بازنگری حضور نظامی آمریکا در این منطقه شد .

در چند دهه اخیر بیش از شش هزار و ۴۰۰ پرونده جرم و جنایت برای نظامیان امریکایی در ژاپن تشکیل شده است.