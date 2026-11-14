پخش زنده
امروز: -
دور جدید دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان با شکست برزیل مقابل ژاپن پیگیری شد.
نتیجه و برنامه مسابقات به این شرح است:
* نتایج و برنامه - شنبه ۲۳ آبان:
تاهیتی ۴ - ۰ جزایر کوک در فا
بحرین ۳ - ۱ یمن در گوانگجو چین
ژاپن ۳ - ۲ برزیل در سنگاپور
- برای ژاپن تاکه فوسا کوبو در دقیقه ۱۵، کیتو ناکامورا ۱۹ و تاتسوهیرو ساکاموتو در دقیقه ۱ + ۹۰ گلزنی کردند و هر دو گل برزیل را وینیسیوس ژونیور در دقایق ۳۳ و ۷۵ وارد دروازه حریف کرد. رافینا مهاجم تیم برزیل در دقیقه ۲ + ۹۰ با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد.
چین - مالزی در ژائوکینگ چین
تایوان - قرقیزستان در نام دینه ویتنام (رقابتهای ۳ جانبه ویتنام)