نتیجه و برنامه مسابقات به این شرح است:

* نتایج و برنامه - شنبه ۲۳ آبان:

تاهیتی ۴ - ۰ جزایر کوک در فا

بحرین ۳ - ۱ یمن در گوانگجو چین

ژاپن ۳ - ۲ برزیل در سنگاپور

- برای ژاپن تاکه فوسا کوبو در دقیقه ۱۵، کیتو ناکامورا ۱۹ و تاتسوهیرو ساکاموتو در دقیقه ۱ + ۹۰ گلزنی کردند و هر دو گل برزیل را وینیسیوس ژونیور در دقایق ۳۳ و ۷۵ وارد دروازه حریف کرد. رافینا مهاجم تیم برزیل در دقیقه ۲ + ۹۰ با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

چین - مالزی در ژائوکینگ چین

تایوان - قرقیزستان در نام دینه ویتنام (رقابت‌های ۳ جانبه ویتنام)