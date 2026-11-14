کنگره بزرگداشت رهبر مجاهد و بازخـوانی رهنمـودهـای آن فقیـه شهیـد با بررسی ابعـاد مختلف بحـران جمعیت، سه‌شنبه ۲۶ آبان در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستـای کنگره بزرگداشت رهبر مجاهد و بازخـوانی رهنمـودهـای آن فقیـه شهیـد با بررسی ابعـاد مختلف بحـران جمعیت، نقـدسیاست‌های پیشین و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای تقویت بنیان‌های تمدنی و ملی سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار می‌کند.

این نشست با حضور نخبگان، کنشگران، مسئولین، مجموعه‌های مردمی و مشارکت ستاد جوانی جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، پژوهشکده حکمـرانی جمعیت و خانواده دانشگاه امام حسین ع، ستادخانواده و زنان شورایعالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی خانواده و خانه اندیشه ورزان برگزار خواهد شد.

حضور در این نشست بصورت حضوری در سالن جلسات خانه اندیشه ورزان جوان و مجازی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.