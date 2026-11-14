طبق برنامه‌ریزی اعلام شده، مشمولان دریافت اعتبار کالابرگ می‌توانند در روزهای باقی‌مانده، طبق زمان‌بندی مشخص یا در روزهای پایانی بدون محدودیت کد ملی، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ طبق زمان‌بندی تعیین‌شده، امروز (شنبه) مشمولانی که ارقام پایانی کد ملی آنها ۵، ۶ و ۷ است، می‌توانند فرآیند خوداظهاری را در سامانه «دولت من» تکمیل کنند. همچنین صاحبان کد ملی که ارقام پایانی آنها ۸ و ۹ است، تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه فرصت دارند تا نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

در راستای تسهیل فرآیند برای تمامی خانوارها، روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه (۲۵ و ۲۶ آبان) به عنوان فرصت استثنایی اعلام شده است. در این دو روز، سرپرستان خانوار‌هایی که به هر دلیلی در بازه‌های زمانی قبلی موفق به ثبت خوداظهاری نشده‌اند، می‌توانند بدون محدودیت در رقم پایانی کد ملی، از طریق سامانه «دولت من» فرم مربوطه را تکمیل کنند.