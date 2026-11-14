در مراسمی تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه ملی مهارت و اتاق اصناف استان همدان با هدف پیوند دانشگاه و بازار امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان همدان گفت: براساس این تفاهم‌نامه اعضای اتحادیه‌ها و اصناف مختلف استان به دانشگاه ملی مهارت معرفی می‌شوند تا پس از سپری کردن دوره‌های آموزشی، مجوز‌های صنفی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

محمدعلی کاظمی با اشاره به وجود ۱۱۰ صنف و رسته شغلی در استان، افزود: در رشته‌ها و صنوفی که در دانشگاه ملی مهارت آموزش داده نمی‌شود، اساتید مجرب معرفی و آموزش‌های لازم برای صدور گواهی داده خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف استان همدان هم با اشاره به مغفول ماندن آموزش بین صنوف، ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این تفاهم نامه، شرایط بهتری برای اصناف استان ایجاد شود.

مهران حسن نژاد از پیگیری برای اعطای تسهیلات به اصناف مختلف استان پس از شرکت در دوره‌های آموزشی دانشگاه ملی مهارت خبر داد.

علیرضا فعله گری، معاون فرماندار همدان هم پیشنهاد داد: با همکاری صدا و سیما و اتحادیه‌های صنفی مختلف استان، برنامه‌هایی با هدف معرفی مشاغل و اصناف تهیه و پخش شود.