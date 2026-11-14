رئیس پلیس فتا خوزستان از شناسایی شبکه کلاهبرداری «لاین‌موزیک» در استان خبر داد و نسبت به سرمایه‌گذاری در سایت‌ها و نرم‌افزارهای دارای وعده سودهای غیرمتعارف هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ حجت‌الله بهمنی با اشاره به فعالیت شبکه لاین‌موزیک گفت: این شبکه با وعده کسب درآمد از طریق گوش دادن به موسیقی اقدام به عضوگیری کرده و از افراد مبالغی دریافت می‌کند.

وی افزود: این شیوه فعالیت از مصادیق کلاهبرداری پانزی است که در آن سود سرمایه‌گذاران قبلی از محل دریافت پول اعضای جدید پرداخت می‌شود و هیچ سرمایه‌گذاری واقعی و سودآوری پایداری وجود ندارد.

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: گردانندگان این شبکه پس از دریافت مبالغ از اعضا، به بهانه‌هایی مانند هک شدن صرافی بایننس، سرمایه آنان را در معرض خطر قرار می‌دهند و حتی برای بازگرداندن پول‌های پرداخت‌شده، درخواست واریز مبالغ جدید می‌کنند.

سرهنگ بهمنی از شهروندان خواست از سرمایه‌گذاری در سایت‌ها و نرم‌افزارهای فاقد نمایندگی معتبر در کشور که وعده سودهای غیرمتعارف می‌دهند، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، از اعتبار و مجوز فعالیت مجموعه‌ها اطمینان حاصل کنند و فریب وعده‌های درآمد آسان و بدون ریسک را نخورند.