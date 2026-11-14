به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: با مشارکت یگان‌های انتظامی شهرستان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح روستا‌ها و شهر با هماهنگی مرجع قضایی به مرحله اجرا درآمد و ماموران در اجرای این طرح ۱۲۳ سارق و ۲۳ قاچاقچی را دستگیر و تعداد ۶۴ دستگاه خودرو و ۹۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف را نیز توقیف کردند.

وی افزود: در ادامه اجرای این طرح ۳۸ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۷ واحد صنفی متخلف مهر و موم و ۷۵ نفرنیز بدلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر شدند.