رویداد شهری «ره‌نامه ۱۴۰۵» با محوریت معرفی آثار و منابع تخصصی گردشگری و هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، با هدف توسعه دانش گردشگری، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت پیوند میان پژوهش و مدیریت شهری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد گردشگری شهرداری تهران اعلام کرد: رویداد «ره‌نامه ۱۴۰۵» با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، مدیران شهری و فعالان صنعت گردشگری، بستری برای معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این حوزه و تبادل تجربیات میان صاحب‌نظران و فعالان گردشگری فراهم می‌کند.

این رویداد با تأکید بر نقش منابع مکتوب در شناخت و معرفی میراث تاریخی، فرهنگی و اجتماعی تهران، درصدد است جایگاه پژوهش و مستندسازی را در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی گردشگری شهری تقویت کند.

برگزاری نشست تخصصی کتاب و گردشگری، نمایشگاه آثار و منابع تخصصی، جشن امضای کتاب با حضور نویسندگان و برپایی پنل‌های علمی و تخصصی از جمله برنامه‌های این رویداد است. همچنین در بخش آموزشی، کارگاه «گردشگری در آینه کتاب؛ راهنمای جست‌وجو و شناخت منابع تخصصی» برگزار خواهد شد.

افتتاح کتابخانه تخصصی گردشگری منطقه ۱۴ نیز از برنامه‌های شاخص «ره‌نامه ۱۴۰۵» به شمار می‌رود که با هدف توسعه دسترسی به منابع علمی، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و گسترش فرهنگ مطالعه در حوزه گردشگری راه‌اندازی می‌شود.

«ره‌نامه ۱۴۰۵» با رویکرد تقویت بنیان‌های علمی گردشگری شهری، بر ضرورت پیوند میان دانش، پژوهش و اجرا تأکید دارد و می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان، نویسندگان و فعالان این حوزه، زمینه ارتقای کیفیت شناخت، معرفی و مدیریت ظرفیت‌های گردشگری پایتخت را فراهم آورد.