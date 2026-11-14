بانوان و طلاب حوزه علمیه خواهران ایلام همزمان با استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، بر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و ادامه راه شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور بانوان و طلاب حوزه علمیه خواهران ایلام برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون خون شهدا دانستند و بر حمایت از ولایت فقیه، پاسداری از ارزش‌های انقلاب و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کردند.

حاضران همچنین سربازی امام زمان (عج) و عاقبت‌به‌خیری در مسیر شهدا را از خداوند متعال مسئلت کردند.