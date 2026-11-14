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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای از انهدام و رهگیری یک فروند پهپاد MQ۱ در آسمان جزیره قشم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه هفدهمین پهپاد MQ۱ آمریکا توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.
یک فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی ارتش متجاوز آمریکا از خانواده MQ-۱ بر فراز جزیره قشم، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهگیری و منهدم شد.
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