رئیس مرکز بهداشت خوزستان از انجام ۲۴ هزار و ۸۶۹ بازرسی بهداشت حرفه‌ای از کارگاه‌های فنی، خدماتی و کشاورزی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهرداد شریفی با اشاره به نظارت بر سلامت و ایمنی شاغلان استان گفت: ۱۴۵ بازرس بهداشت حرفه‌ای با همکاری ۸۸۹ بهورز، بر وضعیت سلامت و ایمنی ۲۰۹ هزار و ۲۸۴ شاغل در ۴۸ هزار و ۳۴۲ کارگاه نظارت دارند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، ۱۰ هزار و ۶۰ اعلام نقص و ۹ هزار و ۸۶۵ اخطاریه بهداشتی صادر و ۱۴۵ متخلف بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند که برای ۶۶ کارگاه رأی قضایی صادر شده است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: در این مدت یک‌هزار و ۵۹۰ کارگاه دارای تأسیسات و تسهیلات نامناسب شناسایی شدند که با پیگیری بازرسان، ۳۸۲ کارگاه بهسازی شدند.

شریفی تأکید کرد: تداوم نظارت‌ها، شناسایی و رفع عوامل زیان‌آور محیط کار و ارتقای شرایط ایمنی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی و حفاظت از سلامت نیروی کار دارد.