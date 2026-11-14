شبکه امید همزمان با رویداد «ایران جان؛ خراسان شمالی» با پخش مستند «یورد»، کمیک‌موشن «شکارچی» و میان‌برنامه‌های گوناگون، جاذبه‌ها و ظرفیت‌های این استان را معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه امید در قالب رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی»، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع را با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و هویتی این استان برای مخاطبان نوجوان تدارک دیده است.

در این راستا، مجموعه مستند «یورد» از شنبه تا سه‌شنبه، ساعت ۱۸، روی آنتن شبکه امید می‌رود.

این مجموعه با نگاهی مستند به معرفی جاذبه‌های گردشگری، طبیعت زیبا و آداب و رسوم مردم استان خراسان شمالی می‌پردازد.

همچنین کمیک‌موشن «شکارچی» با موضوع زندگی شهید محمدعلی صفا، از شهدای قهرمان استان خراسان شمالی، در قالبی جذاب و متناسب با مخاطبان نوجوان ، بخشی از زندگی و شخصیت این شهید را روایت می‌کند.

علاوه بر این، مجموعه‌ای از میان‌برنامه‌ها نیز با موضوع معرفی شهرها، جاذبه‌های گردشگری ، مشاهیر، مفاخر و دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان خراسان شمالی از شبکه امید پخش خواهد شد.

این برنامه‌ها با هدف آشنایی بیشتر نسل نوجوان با تنوع فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و سرمایه‌های انسانی استان‌های مختلف کشور و تقویت شناخت هویت ایرانی در چارچوب رویداد «ایران جان» روی آنتن شبکه امید می‌روند.