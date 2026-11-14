سقوط یک دستگاه لودر به دره در منطقه بانوصحرا کردان ساوجبلاغ البرز، امروز راننده را مصدوم و راهی بیمارستان کرد. به گفته اورژانس البرز، بی‌توجهی به نکات ایمنی علت این حادثه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: این حادثه امروز در منطقه بانوصحرا کردان و در جریان فعالیت یک دستگاه لودر رخ داد و بی‌توجهی به نکات ایمنی و شرایط محل کار، زمینه‌ساز سقوط این ماشین‌آلات سنگین به داخل دره شد.

دکتر مهدوی افزود: در پی وقوع این حادثه، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، راننده مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان انتقال یافت.

وی گفت: رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی هنگام کار با ماشین‌آلات سنگین، به‌ویژه در مناطق شیب‌دار و حاشیه پرتگاه‌ها بسیار ضروری است و بی‌توجهی به آن می‌تواند سلامت و جان رانندگان و سایر عوامل کار را به خطر بیندازد.