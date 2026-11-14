رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محور قدیم کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در محدوده هریجان تا سیاه‌بیشه از صبح یکشنبه ۲۴ آبان تا پایان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان خبر داد.

محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال به مدت سه روز مسدود می‌شوند

محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال به مدت سه روز مسدود می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از انسداد محور قدیم کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در محدوده هریجان تا سیاه‌بیشه به مدت سه روز خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: این محدودیت به درخواست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران و با هدف اجرای عملیات تعمیر و ایمن‌سازی در این محدوده اعمال می‌شود.

وی افزود: انسداد هر دو محور از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۶ آبان به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت. در این مدت، تردد در مسیر رفت و برگشت هر دو محور امکان‌پذیر نیست.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به مسیر‌های جایگزین گفت: رانندگان در زمان اجرای عملیات برای تردد از محور‌های هراز و سوادکوه استفاده کنند.

سرهنگ عبادی از رانندگان خواست با توجه به محدودیت اعلام‌شده، سفر‌های خود را برنامه‌ریزی کنند، از مراجعه به محور‌های مسدودشده خودداری کنند و با عوامل پلیس راه و راهداری همکاری داشته باشند.