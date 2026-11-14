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رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محور قدیم کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در محدوده هریجان تا سیاهبیشه از صبح یکشنبه ۲۴ آبان تا پایان روز سهشنبه ۲۶ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از انسداد محور قدیم کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در محدوده هریجان تا سیاهبیشه به مدت سه روز خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی گفت: این محدودیت به درخواست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران و با هدف اجرای عملیات تعمیر و ایمنسازی در این محدوده اعمال میشود.
وی افزود: انسداد هر دو محور از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ آغاز میشود و تا ساعت ۲۴ روز سهشنبه ۲۶ آبان بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت. در این مدت، تردد در مسیر رفت و برگشت هر دو محور امکانپذیر نیست.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به مسیرهای جایگزین گفت: رانندگان در زمان اجرای عملیات برای تردد از محورهای هراز و سوادکوه استفاده کنند.
سرهنگ عبادی از رانندگان خواست با توجه به محدودیت اعلامشده، سفرهای خود را برنامهریزی کنند، از مراجعه به محورهای مسدودشده خودداری کنند و با عوامل پلیس راه و راهداری همکاری داشته باشند.